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Cпикер Мажилиса: Я не буду выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах

Автор:  
Акбота Кузекбай
7 Сентября 2022, 15:19
Cпикер Мажилиса: Я не буду выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов официально заявил, что он не будет выдвигать свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В каких-либо выборах я не буду участвовать. Официально заявляю, что я не буду выдвигать свою кандидатуру ни на выборах, которые состоятся в этом году, ни на последующих. Но я поддерживаю достойного кандидата, который будет участвовать в предстоящих выборах. Вы, наверное, догадываетесь. Это - Касым-Жомарт Токаев. Если он пойдет на выборы, то я поддержу его кандидатуру», - сказал Ерлан Кошанов журналистам после пленарного заседания Мажилиса.

По его мнению, Глава государства сам будет решать, пойдет ли на выборы он от партии AMANAT или от других организаций.

«Кандидата в президенты выдвигает общественная организация или партия. Поэтому AMANAT будет поддерживать Главу государства. А Президент сам будет решать, кто его будет выдвигать, согласится или нет», - заявил Ерлан Кошанов.

В своем Послании Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил осенью текущего года провести внеочередные президентские выборы.


Фото: пресс-служба Мажилиса Парламента РК



Мажилис   Выборы   Ерлан Кошанов  
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