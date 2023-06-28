Cпасатели пришли на помощь, терпящим бедствие на воде рыбакам в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК - Спасатели Восточного Казахстана спасли двух рыбаков, уплывших далеко от берега, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС ВКО.

27 июня спасателям поступила информация о том, что двое человек вышли рыбачить на резиновой лодке и их ветром уносит от берега.

Спасатели на моторных лодках незамедлительно выехали на поиски терпящих бедствие и обнаружили их в 4 км от места, где они вышли на рыбалку.

ДЧС ВКО напоминает рыболовам:

- Не следует ставить резиновые лодки на якорь далеко от берега, а при появлении даже средней волны необходимо прекратить рыболовство и вернуться к берегу.

- При ловле с лодки нужно уметь плавать. Это умение поможет вам спастись самому и спасти товарища даже в самых сложных, непредсказуемых ситуациях.

- Перед выходом на водоем тщательно проверьте состояние лодки, убедитесь, не протекает ли она.

- Самое главное, не выходить в лодке без спасательных жилетов, в темное время суток и при объявлении штормового предупреждения!

При возникновении ЧС звоните «101» и «112».