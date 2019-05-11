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Cпартакиада Казахстана по каратэ проходит в Атырау

11 Мая 2019 20:02 155
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Cпартакиада Казахстана по каратэ проходит в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 11 мая, в Атырау стартовала Спартакиада Казахстана по каратэ. 150 участников из 12 регионов страны в зале областного спортивного комплекса в течение двух дней будут бороться за звание лучшего каратиста страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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Борьба предстоит серьёзная - на соревнованиях предстанут абсолютно разные по уровню подготовки бойцы. Заслуженным членам национальной команды - победителям и призерам Азиады - Гузалии Гафуровой, Ринату Сагындыкову, Андрею Актауову, Дидару Амирали, Сабине Захаровой и Данияру Юлдашеву и другим опытным спортсменам будут противостоять вчерашние юниоры.

«Спартакиада - это возможность для каждого её участника проявить свою подготовку, в которой, в свою очередь, всегда отчётливо виден уровень региональных школ. Иными словами ответ будут держать и их наставники», - сказал главный тренер национальной сборной команды Жасталап Санауов.

В первый день проходят соревнования и финальные поединки по индивидуальному кумитэ. 12 мая определятся имена победителей в ката индивидуальном и командном, а также командном кумитэ.

 

Фото: Olympic.kz

 

 

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Ключевые слова: Социальная поддержка, Атырауская область,
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