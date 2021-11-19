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COVID-19: Жители Гонконга смогут посещать материковый Китай без прохождения карантина с начала декабря

19 Ноября 2021 09:11
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COVID-19: Жители Гонконга смогут посещать материковый Китай без прохождения карантина с начала декабря

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Жители Специального административного района Сянган (Гонконг) КНР смогут въехать на материковую часть Китая без прохождения обязательного карантина с начала декабря. Об этом сообщает издание SCMP, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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Как пишет SCMP, на первом этапе ежедневная квота для бескарантинного въезда в материковый Китай будет рассчитана на несколько сотен человек с последующим ее увеличением до нескольких тысяч. Это будет зависеть от внедрения системы тестирования и мониторинга.

Администрация САР Сянган рассчитывает на то, что начиная с 2022 года трансграничные поездки с материковой частью Китая достигнут такого уровня, что позволят организовывать «некоторые массовые мероприятия».

По данным издания, схема трансграничных поездок, исключающих необходимость 14-дневного карантина для жителей Гонконга, на первых порах, будет ограничиваться провинцией Гуандун.


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#Китай   #Коронавирус в мире   #Мировые новости  
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Автор:

Руслан Сулейменов

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