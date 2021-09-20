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    13:55, 20 Сентябрь 2021 | GMT +6

    COVID-19 выявили за сутки у 75 жителей Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - За сутки COVID-19 выявили у 75 жителей Атырауской области. Очагом распространения опасной инфекции остаётся город Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявили 75 заболевших коронавирусной инфекцией. В городе Атырау подтверждено 52 новых случая заражения COVID-19. В результате скрининга выявлено 15 заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция и среди жителей районов области.

    Так, в Жылыойском районе выявлено 2 заболевших, в Кызылкогинском районе - 1 человек, в Курмангазинском районе - 2, в Махамбетском районе выявлено 3 заболевших.

    Заболевание у 37 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 38 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечился 251 человек.

    В настоящее время в домашних условиях получают лечение 1 534 человека, в модульной больнице - 115, во второй областной больнице – 98 пациентов, во фтизиопульмонологическом центре - 39, в районных инфекционных стационарах - 95. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 86 человек.

    По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «красной» зоне.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК
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