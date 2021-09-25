COVID-19 выявили у 67 жителей Атырауской области за сутки

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - За сутки COVID-19 выявили у 67 жителей Атырауской области. Очагом распространения опасной инфекции остаётся город Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявили 67 заболевших коронавирусной инфекцией.

В городе Атырау подтверждено 36 новых случаев заражения COVID-19. В результате скрининга выявлено 11 заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция и в районах области. Так, за последние сутки в Жылыойском районе выявили 2 заболевших, в Индерском районе - 6, в Исатайском районе - 1 человек, в Кызылкугинском районе - 8, в Курмангазинском районе подтверждено 3 случая.

Заболевание у 31 пациента с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 36 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 23 человека.

В настоящее время в домашних условиях получает лечение 1 127 человек, в модульной больнице - 115, во второй областной больнице – 73 пациента, во фтизиопульманологическом центре - 10, в районных инфекционных стационарах - 66. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 81 человек.

По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «желтой» зоне.