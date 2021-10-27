COVID -19 выявили у 30 жителей Атырауской области за сутки

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - За последние сутки COVID-19 выявили у 30 жителей Атырауской области. Очагом распространения опасной инфекции остаётся город Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявили 30 заболевших коронавирусной инфекцией. В частности, в городе Атырау подтвержден 21 новый случай заражения COVID-19. В результате скрининга выявлено 4 заболевших на месторождении Тенгиз. За последние сутки в Исатайском районе выявили четверых заболевших, в Макатском районе COVID-19 подтвержден у одного человека.

Заболевание у 17 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 13 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 9 человек.

В настоящее время в домашних условиях получают лечение 233 человека, в модульной больнице - 106, во второй областной больнице – 5 пациентов, в районных инфекционных стационарах - 31. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 68 человек.

По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «зеленой» зоне.

Ранее сообщалось о загруженности реанимаций больными COVID-19 в Атырау.