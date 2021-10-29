COVID-19 выявили у 27 жителей Атырауской области за сутки

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - За последние сутки COVID-19 выявили у 27 жителей области. Очагом распространения опасной инфекции остаётся город Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявили 27 заболевших коронавирусной инфекцией. В частности, в городе Атырау подтверждено 19 новых случаев заражения COVID-19. В результате скрининга выявлено 3 заболевших на месторождении Тенгиз. В Жылыойском районе выявили 1 заболевшего, в Исатайском районе - 1, Макатском районе - 2, в Махамбетском районе COVID-19 подтвержден у одного человека.

Заболевание у 11 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 16 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 7 человек.

В настоящее время в домашних условиях получают лечение 254 человека, в модульной больнице - 112, во второй областной больнице – 4 пациента, в районных инфекционных стационарах - 31. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 62 человека.

По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «зеленой» зоне.