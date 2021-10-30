COVID-19 выявили у 24 жителей Атырауской области за сутки

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - За сутки COVID-19 выявили у 24 жителей Атырауской области. Очагом распространения опасной инфекции остаётся город Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявили 24 заболевших коронавирусной инфекцией.

В частности, в городе Атырау подтверждено 12 новых случаев заражения COVID-19. В результате скрининга выявлено 2 заболевших на месторождении Тенгиз. В Исатайском районе выявлен 1 заболевший, в Кызылкогинском районе - 1, в Курмангазинском районе - 2, в Махамбетском районе COVID-19 подтвержден у одного человека.

Заболевание у 14 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 10 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 11 человек.

В настоящее время в домашних условиях получают лечение 278 человек, в модульной больнице - 112, во второй областной больнице – 4 пациента, в районных инфекционных стационарах - 26. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 56 человек.

По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «зеленой» зоне.