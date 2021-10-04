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    12:07, 04 Октябрь 2021 | GMT +6

    COVID-19 выявили у 23 жителей Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- За последние сутки коронавирусную инфекцию выявили у 23 жителей Атырауской области. Очагом распространения опасной инфекции остаtтся город Атырау, передаtт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявили 23 заболевших коронавирусной инфекцией. В частности, в Атырау подтверждено 15 новых случаев заражения COVID-19. В результате скрининга выявлен один заболевший на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция и в районах области. Так, за последние сутки в Кызылкогинском районе заболели четыре человека, в Курмангазинском районе - два, в Макатском районе - один человек.

    Заболевание у двух пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 21 человека симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 124 человека.

    В настоящее время в домашних условиях получают лечение 541 человек, в модульной больнице - 112, во второй областной больнице – 58 пациентов, в районных инфекционных стационарах - 36. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 69 человек.

    По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «желтой» зоне.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК
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