Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение

COVID-19: военные медики проходят специальную подготовку

Редактор:  
Гульмира Байзакова
7 Апреля 2021, 12:09
COVID-19: военные медики проходят специальную подготовку

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Военном клиническом госпитале Министерства обороны в городе Алматы прошли занятия по тактико-специальной подготовке медицинского персонала в условиях распространения COVID-19. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Военные медики рассмотрели порядок действий и отработали схему оповещения персонала при подозрении или диагностировании опасной инфекции.

Особое внимание было уделено правилам первичной сортировки и размещения больных при их массовом поступлении, методике их обследования. Эти вопросы c детализацией действий руководства, врачей, медицинского персонала были разобраны в практической части занятия.

В ходе занятий были детально проработаны вопросы соблюдения режима инфекционной безопасности, использования средств индивидуальной защиты, входа в «грязную» зону и выхода из нее.

Участники учения показали высокий уровень профессиональной подготовки, необходимой для слаженной и оперативной работы в экстренных ситуациях, обеспечения санитарно-эпидемиологических норм и оказания качественной медицинской помощи больным.

photo

photo


Алматы   Армия   Коронавирус в РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
21 золотую медаль завоевали казахстанцы на ЧМ по рукопашному бою в Астане
21 золотую медаль завоевали казахстанцы на ЧМ по рукопашному бою в Астане