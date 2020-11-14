COVID-19 в Италии: Рождества не будет?

РИМ-НУР-СУЛТАН. ANSA-КАЗИНФОРМ - За последние 24 часа в Италии было зарегистрировано около 40 900 новых случаев заражения COVID-19, заявило министерство здравоохранения в пятницу вечером. Это стало новым суточным рекордом количества случаев заражения в стране, передает ANSA.

По данным министерства, жертвами вируса в Италии стали 550 человек. В больницах находятся более 30 000 пациентов с симптомами коронавируса.

В пятницу в Италии также был установлен новый рекорд по количеству проведенных тестов - более 254 000, при этом показатель положительных результатов остается на уровне 16%.

Общее количество инфицированных в Италии, включая выздоровевших и жертв, увеличилось до 1 107 303 человек.

В Италии наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией, провинции Кампания и Тоскана перешли из желтой в красную зону, а Эмилия-Романья, Фриули-Венеция-Джулия и Марке присоединились к оранжевой зоне.

Консультант министерства здравоохранения Вальтер Риккарди заявил, что решение о введении полного карантина в Италии может быть принято в течение 2-3 недель.

Премьер-министр Джузеппе Конте уже предупредил граждан страны, чтобы они избегали больших посиделок и прочих сборищ на приближающееся Рождество. Лучше встретить праздник в узком кругу семьи. Покупка подарков на Рождество в массовых местах скопления людей, а также празднование в больших компаниях - не лучший выбор в сложившихся условиях с коронавирусной инфекцией в стране