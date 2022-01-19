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COVID-19: в ФРГ впервые зафиксировано более 100 тысяч новых случаев за сутки

19 Января 2022 17:33
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COVID-19: в ФРГ впервые зафиксировано более 100 тысяч новых случаев за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Германии число выявленных случаев инфицирования коронавирусом за 24 часа составило 112 323. Порог в 100 тысяч превышен впервые с начала пандемии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

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Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 за сутки в в Германии впервые преодолело отметку в 100 тысяч. Об этом в среду, 19 января, сообщает Институт имени Роберта Коха (RKI).

По его данным, этот показатель достиг 112 323 случаев заражения. Неделей ранее было зафиксировано 80 430 случаев.

Семидневный коэффициент заражаемости SARS-CoV-2 в Германии также установил антирекорд и достиг 584,4 случая на 100 тысяч жителей. Днем ранее он составлял 553,2 случая, на прошлой неделе – 407,5 случая.

За прошедшие 24 часа от вызываемого коронавирусом легочного заболевания COVID-19 и его последствий скончались 239 пациентов, таким образом общее количество умерших с COVID-19 в Германии достигло 116 081 человека. Всего с начала пандемии в ФРГ коронавирусом заразились более восьми миллионов человек. Омикрон-вариант - доминирующий в ФРГ, он выявляется в 70 процентах всех случаев.

Максимальные показатели отмечаются и в соседних с Германией странах. Так, во Франции, по официальным данным, зарегистрированы почти 465 000 новых случаев инфицирования за сутки.

Глава Минздрава ФРГ: Впереди – трудные недели

На фоне распространения омикрон-варианта министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) в эфире RTL Direkt заявил, что своего пика нынешняя волна пандемии, предположительно, достигнет в середине февраля.

«У нас впереди – очень трудные недели», - отмечал ранее германский министр в интервью газете Bild am Sonntag. В настоящее время заболевают в основном молодые люди, у которых много контактов, пояснил он.

«В зависимости от развития событий - нехватка мест может возникнуть не только в отделениях интенсивной терапии, но и в обычных палатах. Существует угроза закрытия целых отделений», - предостерег Лаутербах. На этом фоне обострилась общественная дискуссия об обязательной вакцинации от коронавируса в Германии.


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#Германия   #Коронавирус в мире   #Мировые новости  
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