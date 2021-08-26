COVID-19 стал основной причиной материнской смертности в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В текущем году в Акмолинской области отмечается рост материнской смертности. За шесть месяцев в регионе умерло пять рожениц, четыре из них - от COVID-19. Такую печальную статистику озвучил на прошедшем брифинге руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Нариман Сыздыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Акмолинской области стационарную медицинскую помощь больным коронавирусной инфекцией оказывают 25 медицинских организаций, в которых функционируют 2490 инфекционных коек. На сегодня из них занята 1151 койка, или 46% (по сравнению с прошлой неделей - снижение на 7%). Из 193 реанимационных коек на сегодня занято 92, или 48% (по сравнению с прошлой неделей снижение на 12%).

По словам главного врача Акмолинской области, в реанимации по причине коронавирусной инфекции в тяжелом состоянии находятся 196 пациентов, тогда как на прошлой неделе их было 203.

«К сожалению, продолжается рост летальных случаев КВИ. Зарегистрировано 190 летальных случаев с момента начала пандемии, увеличение за неделю на 9%, показатель летальности – 0,5», - отметил Н. Сыздыков.

Спикер также озвучил печальную статистику – в регионе отмечается рост материнской смертности по сравнению с прошлым годом.

«В 2021 году за шесть месяцев зарегистрировано пять случаев материнской смертности, четыре из них - от COVID-19. Два произошли в Кокшетау, по одному в Степногорске и Щучинске, и один случай, не связанный с КВИ, - в акмолинской областной больнице №2 города Нур-Султана. В прошлом году в регионе было два случая материнской смертности в Кокшетау и Бурабайском районе. Основная причина материнской смертности в этом году связана с инфекцией CОVID-19, а также с недостатками со стороны организации медицинской помощи: недооценкой состояния на уровне стационара, слабой организацией на уровне первичного звена, снижением доступности медицинской помощи в связи с пандемией. Также имеет место низкая солидарная ответственность за собственное здоровье», - пояснил Н. Сыздыков.

Главный врач Акмолинской области отметил, что в регионе медицинская помощь по родовспоможению и детству на уровне области оказывается Многопрофильной областной детской больницей и Многопрофильной областной больницей. Всего в области функционируют 19 организаций родовспоможения, из которых три организации третьего уровня, три организации второго уровня и 13 организаций первого уровня регионализации перинатальной помощи. Самостоятельных амбулаторно-поликлинических организаций – восемь.

Укомплектованность врачами службы акушер-гинекологии составляет 83%, анестезиологами – 87,2, неонатологами – 85%. Педиатрическая служба укомплектована на 92,3%. В некоторых районах вообще отсутствуют акушер-гинекологи (к примеру, в егиндыкольской районной больнице). Низкая оснащенность медицинским оборудованием по родовспоможению отмечается в степногорской, аккольской, егиндыкольской больницах, а также в областной больнице №2 города Нур-Султана).

По итогам семи месяцев 2021 года в регионе родилось 7636 новорожденных.

По словам главного врача региона, на сегодня по области насчитывается более 300 детей, заболевших КВИ. Большая часть из них болеет бессимптомно или в легкой форме, около 15 детей находятся в инфекционных стационарах. Учитывая рост КВИ, было принято решение открывать детские койки в районных стационарах.



