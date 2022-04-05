Covid-19 полностью покинул Акмолинскую область – глава облздрава

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Руководитель управления здравоохранения Акмолинcкой области Нариман Сыздыков обратился к общественности, поздравив акмолинцев и медработников с днем освобождения региона от КВИ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня, 5 апреля 2022 года, можно назвать знаменательным днем, так как сегодня впервые за время пандемии в Акмолинской области не зарегистрировано ни одного случая КВИ, нет ни одного амбулаторного или стационарного больного и ни одного случая бессимптомного вирусоносительства. На сегодняшний день КВИ полностью покинула Акмолинскую область. 5 апреля можно считать днем освобождения региона от Covid-19», - отметил в своем обращении Н. Сыздыков.

Руководитель облздрава поблагодарил медработников, врачей, медсестер и санитаров региона – всех тех, кто участвовал непосредственно в борьбе с КВИ.

«В первую очередь хотелось бы поблагодарить наших коллег - медработников за ту помощь, которую они бесперебойно оказывали в течение всего этого времени. Именно благодаря Вашему труду, Вашим бессонным ночам, Вашему профессионализму и Вашей активности мы добились сегодняшнего результата», - резюмировал Н. Сыздыков.