РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:27, 05 Апрель 2022 | GMT +6

    Covid-19 полностью покинул Акмолинскую область – глава облздрава

    None
    None
    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Руководитель управления здравоохранения Акмолинcкой области Нариман Сыздыков обратился к общественности, поздравив акмолинцев и медработников с днем освобождения региона от КВИ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня, 5 апреля 2022 года, можно назвать знаменательным днем, так как сегодня впервые за время пандемии в Акмолинской области не зарегистрировано ни одного случая КВИ, нет ни одного амбулаторного или стационарного больного и ни одного случая бессимптомного вирусоносительства. На сегодняшний день КВИ полностью покинула Акмолинскую область. 5 апреля можно считать днем освобождения региона от Covid-19», - отметил в своем обращении Н. Сыздыков.

    Руководитель облздрава поблагодарил медработников, врачей, медсестер и санитаров региона – всех тех, кто участвовал непосредственно в борьбе с КВИ.

    «В первую очередь хотелось бы поблагодарить наших коллег - медработников за ту помощь, которую они бесперебойно оказывали в течение всего этого времени. Именно благодаря Вашему труду, Вашим бессонным ночам, Вашему профессионализму и Вашей активности мы добились сегодняшнего результата», - резюмировал Н. Сыздыков.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Акмолинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:00
    1 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Сегодня, 05:55
    Центр ветеранов открыли в Семее
    Сегодня, 04:04
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!