COVID-19 особенно опасен для больных диабетом  - ООН

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Несмотря на то, что для профилактики и лечения диабета прилагаются большие усилия, число людей, страдающих этим заболеванием, растет. Об этом напомнил Генеральный секретарь ООН по случаю Всемирного дня борьбы с диабетом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

От этого заболевания в мире страдают 422 млн человек, а 1,6 млн - ежегодно умирают от причин, связанных с диабетом. В 2030 году эта болезнь займет седьмую строчку в списке главных «убийц» человека.

По словам главы ООН, число людей, с диабетом быстрее всего растет в странах с низким и средним уровнем дохода, там, где население не может позволить себе обратиться к врачу и получить необходимое лечение.

«Пандемия COVID-19 принесла дополнительные проблемы, - отмечает Гутерриш. - Многие из тех, кто нуждается в регулярном уходе и лечении в связи с диабетом, сталкиваются с трудностями при получении помощи. При этом люди, страдающие диабетом, подвержены повышенному риску тяжелого течения коронавирусной инфекции и смерти от нее».

Как сообщил Генсек ООН, в следующем году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приступит к осуществлению глобального договора по борьбе с диабетом — новой инициативы, которая позволит активизировать усилия по сокращению заболеваемости и смертности от этого недуга.

«По мере того, как мы стремимся преодолеть пандемию, давайте делать все возможное для обеспечения всеобщего охвата услугами здравоохранения, укрепления систем здравоохранения и поощрения здорового образа жизни…», - говорится в заявлении главы ООН.