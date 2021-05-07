COVID-19 может вызывать половую слабость у мужчин

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - COVID-19 в шесть раз повышает риск развития эректильной дисфункции, то есть импотенции у мужчин молодого возраста. Кроме того, предварительные данные указывают на то, что те, кто страдает импотенцией, в большей степени подвержены развитию коронавирусной инфекции. Точнее, у них в 5 раз чаще развивается COVID-19. Этими данными, недавно опубликованными в медицинском журнале «Андрология», поделился президент Академии профилактической медицины, профессор медицины Алмаз Шарман на своей странице в Facebook, передает МИА «Казинформ».

Авторы публикации – итальянские эндокринологи во главе с профессором римского университета Эммануэлем Джанини.

Как указал один из авторов, развитие импотенции может являться краткосрочным следствием COVID-19, но также может оказаться долгосрочным осложнением болезни. Для того, чтобы этого не произошло важно защищаться от коронавирусной инфекции путем надевания маски. Профессор Джанини также считает, что вакцинация может реально помочь в предупреждении импотенции, вызванной коронавирусной инфекцией.

Профессор также отметил, что обстоятельствами, предрасполагающими развитию импотенции в результате COVID-19, являются избыточная масса тела, а также курение.

«Данное исследование предусматривает три основных фактора, ведущие к развитию импотенции у мужчин, вызванной воздействием коронавируса.

Первый фактор связан с сосудистыми нарушениями. Эректильная функция во многом связана с деятельностью сердечно-сосудистой системы. Мы знаем, что сосудистая и репродуктивная системы тесно взаимосвязаны. Также известно, что при COVID-19 развиваются воспалительные процессы во многих кровеносных сосудах. Это касается тех, которые кровоснабжают сердце, а также обеспечивают кровью половые органы. Когда в результате коронавирусной инфекции воспаляются кровеносные сосуды, они сужаются и тем самым блокируют поступление крови в половые органы.

Второй фактор связан с психологическими переживаниями. Половая активность во многом зависит от психологического состояния. COVID-19 и в целом пандемия ассоциированы с такими явлениями, как стресс, тревожное состояние, депрессия. Они неблагоприятным образом отражаются на сексуальном здоровье, вызывая импотенцию у мужчин.

Третий фактор – это ухудшение общего состояния здоровья. Сексуальные нарушения часто являются результатом общего ухудшения самочувствия и плохого здоровья. Мужчины, страдающие хроническими заболеваниями, в большей степени подвержены выраженному течению COVID-19 и вместе с тем склонны к нарушениям половых функций. Коронавирусная инфекция усугубляет хронические заболевания, что в еще большей степени неблагоприятным образом отражается на половой функции.

Таким образом, нарушения сексуальных функций являются важным индикатором общего состояния здоровья особенно у молодых мужчин. Развитие импотенции особенно на фоне COVID-19 может свидетельствовать о более серьезных проблемах со здоровьем», - написал профессор медицины Алмаз Шарман.

Он также добавил, что беспокойство должно вызывать непосредственное повреждение половых органов, вызываемое коронавирусной инфекцией. Эти нарушения могут носить временный характер, то также оказаться более серьезными, долгосрочными, вызывая бесплодие и другие проблемы у мужчин. Предрасполагающим фактором здесь является возраст: чем старше мужчины, тем более вероятны у них половые нарушения, вызванные COVID-19.

«Есть определенные основания полагать, что ключевой причиной эректильной дисфункции, вызванной COVID-19 являются общие сердечно-сосудистые нарушения. Однако эту гипотезу предстоит еще тщательно изучить.

Мы только начинаем понимать природу системных нарушений в организме, вызванных коронавирусной инфекцией. Их проявлениями являются сгущение крови с образованием тромбов, неврологические нарушения, изменения в сердце, легких, почках и других органах. Теперь стало известно, что COVID-19 может негативно влиять и на половые органы мужчин, их репродуктивную функцию. Это может явиться проявлением затяжного течения заболевания – того, что медики называют пост-ковидным синдромом.

Все это лишний раз подчеркивает важность соблюдения мер предупреждения коронавирусной инфекции, таких как надевание маски и соблюдение социальной дистанции. Своевременная вакцинация является ключевым условием не только борьбы с COVID-19, но и сохранения половых функций и репродуктивного здоровья мужчин», - заключил он.