COVID-19: Когда могут снять ограничения в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Для того, чтобы смягчить карантинные меры в связи с пандемией COVID-19 в Казахстане, необходимы несколько факторов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на заместителя директора филиала «Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга» НЦОЗ МЗ РК Манар Смагул.

Среди них: процент вакцинированных и ревакцинированных должен составлять выше 70%. Также показателями к смягчению ограничительных мер служат индикаторы госпитализации и смертности, не просто общего населения, но и отдельных групп населения. На сегодня число случаев заражения коронавирусом в Казахстане продолжает расти. За последние сутки выявлено 11,3 тысячи казахстанцев с положительным ПЦР.

Для сравнения Манар Смагул провела параллель с Великобританией, которая с 24 января снимает режим строгих ограничений в связи с пандемией COVID-19.

«Штамм «омикрон» в Великобритании был зарегистрирован в конце ноября – начале декабря. Мы видим, что в течение трех-четырех недель он полностью вытеснил «дельта» штамм. Получается, через три-четыре недели в большинстве случаев (около 90%), которые зарегистрированы в Великобритании в ноябре-декабре, циркулирует «омикрон». Что касается нас, Казахстана, то «омикрон» был зарегистрирован в конце декабря, то есть спустя четыре недели. Он к нам пришел позже на четыре недели, чем в Европе, и на восемь недель, чем в ЮАР. Мы можем предполагать, что у нас на процентов 70-80 циркулирует «омикрон». Смерти, которые мы имеем, это вероятно те, кто инфицировался в период интенсивной циркуляции «дельта», - рассказала она Казинформу.

Пик заболеваемости в Великобритании, по ее данным, пришелся на первую декаду января, сейчас в стране идет спад. А процент вакцинированных, согласно мировой статистики, процент количества полностью вакцинированных составляет более 70%.

«Охват вакцинацией населения имеет важную роль в принятии решении смягчения ограничительных мероприятий. Условием перехода к плану «Б» у Великобритании была высокая доля ревакцинации. А мы пока даже вакцинацией не охватили все население. Например, охват вакцинацией людей старше 60 остается низким, а это группа риска, у многих хронические заболевания, многие стоят на диспансерном учете, у них какой бы штамм ни был, он протекает тяжело», - добавила М. Смагул.

По данным эпидемиолога, в Казахстане на сегодня ревакцинировано 35%. Общее число вакцинированных на сегодня составляет 76%, но в это число не входят беременные, кормящие, дети 12-18 лет. Их число составляет 14% от подлежащих.

Она отметила, что несмотря на более легкое течение болезни, штамм «омикрон» остается опасным людей из группы риска. А вакцинированные, ревакцинированные и те, кто переболел не более 3-4 месяцев назад – это люди с низким риском инфицирования «омикроном».