+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 25 °С
Алматы: 23 °С
USD 426.34 EUR 505.17
RUB 5.86 CNY 66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

COVID-19 и дети: сколько школьников болеют в СКО

3 Сентября 2021 21:02
Поделиться:
COVID-19 и дети: сколько школьников болеют в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Санитарные врачи Северо-Казахстанской области надеются, что в этом учебном году количество инфицированных коронавирусом школьников не превысит прошлогодних показателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Сертификаты для бесплатного обучения вручили детям из малообеспеченных семей в Нур-Султане
Число инфицированных КВИ снизилось на треть в СКО Кампанию иммунизации против гриппа начнут в Казахстане с 15 сентября Женщину с ребенком сбили на пешеходном переходе в Петропавловске

Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Арман Кушбасов считает, что держать ситуацию под контролем поможет вакцинация родителей.

«В прошлом учебном году коронавирус выявили у 1270 школьников. Из них 55% заразились в семье. Только 79 человек, или 5,6%, заразились по контакту с одноклассниками. Учитывая, что практически все педагоги и технический персонал школ получили вакцину, мы надеемся, что показатель заболеваемости среди школьников не превысит прошлогодних значений. Отмечу, что не допустить ухудшения ситуации поможет вакцинация родителей и членов семьи, не имеющих противопоказаний», - сказал А.Кушбасов.

И.о. руководителя управления здравоохранения Нурлан Айманов добавил, что сейчас под наблюдением врачей находятся 153 ребенка с коронавирусом. Из них 16 – в стационаре.

«Заболевание протекает в средней и легкой степени. К счастью, тяжелых детей нет. Коронавирус выявили у новорожденного. Протекает бессимптомно. Надеемся, что ухудшений не будет. Всего в инфекционном отделении детской областной больницы развернуты 90 коек. Врачами и медицинским персоналом отделение укомплектовано. Работают пять врачей-инфекционистов. Необходим еще один и два детских реаниматолога. Ожидаем приезд специалистов в ближайшие два года», - сказал Н.Айманов.


Подписывайтесь на наш канал:

#Северо-Казахстанская область   #Образование   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК  
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Новости по теме
Сертификаты для бесплатного обучения вручили детям из малообеспеченных семей в Нур-Султане
Число инфицированных КВИ снизилось на треть в СКО
Кампанию иммунизации против гриппа начнут в Казахстане с 15 сентября
Женщину с ребенком сбили на пешеходном переходе в Петропавловске
Популярное
1 Новое постановление: карантин смягчают в Алматы с 4 сентября
2 Невакцинированные не допускаются на работу - новое постановление главного санврача РК
3 Дожди и похолодание ожидаются в Казахстане
4 Ковидные стационары закрывают в Нур-Султане
5 Одну из крупных улиц частично перекроют в Алматы
6 Коронавирус: большинство регионов РК - в «красной» зоне
Читайте также
292 алматинца нарушили домашний карантин
Число инфицированных КВИ снизилось на треть в СКО
Новое постановление: карантин смягчают в Алматы с 4 сентября
Невакцинированные не допускаются на работу - новое постановление главного санврача РК
Дожди и похолодание ожидаются в Казахстане
Ковидные стационары закрывают в Нур-Султане
Одну из крупных улиц частично перекроют в Алматы
Коронавирус: большинство регионов РК - в «красной» зоне
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив