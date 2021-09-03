COVID-19 и дети: сколько школьников болеют в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Санитарные врачи Северо-Казахстанской области надеются, что в этом учебном году количество инфицированных коронавирусом школьников не превысит прошлогодних показателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Арман Кушбасов считает, что держать ситуацию под контролем поможет вакцинация родителей.

«В прошлом учебном году коронавирус выявили у 1270 школьников. Из них 55% заразились в семье. Только 79 человек, или 5,6%, заразились по контакту с одноклассниками. Учитывая, что практически все педагоги и технический персонал школ получили вакцину, мы надеемся, что показатель заболеваемости среди школьников не превысит прошлогодних значений. Отмечу, что не допустить ухудшения ситуации поможет вакцинация родителей и членов семьи, не имеющих противопоказаний», - сказал А.Кушбасов.

И.о. руководителя управления здравоохранения Нурлан Айманов добавил, что сейчас под наблюдением врачей находятся 153 ребенка с коронавирусом. Из них 16 – в стационаре.

«Заболевание протекает в средней и легкой степени. К счастью, тяжелых детей нет. Коронавирус выявили у новорожденного. Протекает бессимптомно. Надеемся, что ухудшений не будет. Всего в инфекционном отделении детской областной больницы развернуты 90 коек. Врачами и медицинским персоналом отделение укомплектовано. Работают пять врачей-инфекционистов. Необходим еще один и два детских реаниматолога. Ожидаем приезд специалистов в ближайшие два года», - сказал Н.Айманов.