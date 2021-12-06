COVID-19: Эксперт назвал два условия, при которых Китай вернется к нормальной жизни

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – При снижении уровня смертности от COVID-19 до 0,1% и уменьшении эпидемиологической величины «индекса репродукции» для коронавируса до диапазона от 1 до 1,5 единицы Китай может вернуться к нормальной жизни. Об этом в ходе II Саммита района Большого залива в г. Шэньчжэнь (провинция Гуандуан, Южный Китай) по вакцинам заявил китайский ведущий эксперт по респираторным заболеваниям Чжун Наньшань, передает МИА «Казинформ».

По его словам, Китай может вернуться к нормальной жизни при двух необходимых условиях. Во-первых, уровень смертности от COVID-19 должен снизиться до 0,1%. Во-вторых, эпидемиологическая величина «индекса репродукции» для коронавируса должна находиться в диапазоне между 1 и 1,5 единицы.

Для этого все население Китая должно вакцинироваться от коронавируса и сформировать коллективный иммунитет, необходимо проводить массовую профилактику и контроль, а также разработать эффективное лечение.

В Китае полный курс вакцинации от коронавируса прошли 1,125 млрд человек, что составляет 79,76% от общего количества населения страны. Около 97 млн человек сделали бустерные прививки от COVID-19.