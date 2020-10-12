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COVID-19: число заразившихся в Индии превысило 7 млн

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
12 Октября 2020, 01:10
COVID-19: число заразившихся в Индии превысило 7 млн

ДЕЛИ. EURONEWS-КАЗИНФОРМ - Число выявленных случаев COVID-19 превысило в воскресенье в Индии 7 млн и приблизилось к показателям США, наиболее пострадавшей от коронавируса страны мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

По данным индийского министерства здравоохранения, за минувшие сутки было выявлено около 75 тысяч новых заразившихся. При этом суточный показатель роста числа инфицированных сократился с сентябрьских 100 тысяч до 70 тысяч, хотя по этому показателю Индия по-прежнему остаётся первой в мире.

Жертвами COVID-19 стали уже более 108 тысяч индийцев. В министерстве здравоохранения страны надеются, что с учётом снижения роста числа заражений эпидемию удастся взять под контроль к индийскому новому году - празднику Дивали, который на этот раз будет отмечаться 14 ноября.


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