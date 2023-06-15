Coursera переведет еще 600 курсов на казахский язык

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 50 курсов на онлайн-платформе Coursera переведены на казахский язык для 25 государственных университетов. До конца года планируется перевод еще 600 курсов. Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу Jibek Joly рассказал главный исполнительный директор Джефф Маджионкальда, передает МИА «Казинформ».

– Прежде всего, благодарим Вас за возможность предоставления бесплатных сертификатов для студентов и пользователей платформы Coursera.

- Как отметили представители ЮНЕСКО, в апреле 2020 года более одного миллиарда студентов перешли на онлайн-обучение. Когда мы сделали платформу Coursera доступной для многих учебных заведений, пользователи из Казахстана стали активными в использовании этой площадки. Мы не понимали, почему так происходит? Большинство школ присоединились к разным курсам через нашу программу. Мы начали создавать больше условий и возможностей для казахстанских пользователей. Сейчас, у нас есть один совместный проект с Министерством науки и высшего образования. Он является одним из первых успешных проектов, который мы видим через нашу платформу. На данный момент министерство закупает лицензии для университетов.

– Что Вы можете сказать о курсах обучения, которыми часто пользуются казахстанцы через вашу платформу?

- Да, у меня есть сохраненный список этих курсов с первой половины 2023 года. Первым в списке стоит курс программирования и Python (Питон)-разработка от Мичиганского университета, затем идут курсы лидерства, они от университета Иллинойс. Третью позицию в списке наших курсов занимает предпринимательство от Пенсильванского университета, следом идет физика, курсы коммуникации и основы кибербезопасности. Наши активные пользователи выбирают курсы бизнеса, программирования, предпринимательства и лидерства.

- За последние годы у площадки Coursera имеется значительный рост в продвижении Ваших проектов. Что скажите о ключевой стратегии этой платформы в отличие от других онлайн-платформ?

- Мы всегда старались подбирать высококачественные курсы от ведущих и топовых университетов. Например, у нас существует очень много курсов от Стэнфорда и Принстонского университета. В основном, наши пользователи заинтересованы обучаться по курсам международного бизнеса, Microsoft, Google. Мы стараемся уделять внимание высокому качеству, а затем делаем нашу площадку доступной для многих людей по всему миру.

- Должно ли Министерство науки и высшего образования пересмотреть традиционную образовательную систему на опыте пандемии?

- Я думаю, что основной вызов для мира - это перемены. Все меняется очень быстро по причине развития технологий. Пандемия ускорила цифровизацию. Все закрылось и люди перешли в онлайн. Теперь на рынке появился искусственный интеллект. Он тоже будет менять ход игры. Министерство адаптировало университеты под запросы современного мира и начали сотрудничать с такими онлайн-платформами как Coursera. Таким образом, студенты этих университетов могут улучшать свои навыки и идти в ногу со временем, получая образование у лучших лекторов мира.

- Как Вы оцениваете сотрудничество Министерства науки и высшего образования с Вашей компанией? 50 курсов от платформы Coursera переведены на казахский язык. Большинство учебных заведений мира также пользуются такой возможностью. Только 25 университетов в Казахстане обучаются по вашей платформе бесплатно.

- Министерство высшего образования и науки Казахстана проинформировало нас, что мы должно перевести 650 курсов. 50 из них уже переведены, но у нас есть еще 600 курсов. Все они предоставлены для студентов казахстанских вузов. Мы подбираем и делаем перевод курсов для государственных университетов. Также мы предусматриваем курсы для студентов колледжей, которые тоже хотят оттачивать свои навыки и знания для дальнейшего развития. Мы планируем расширить доступ этой платформы в будущем. Многие министерства и учебные заведения Казахстана заинтересованы в использовании нашей площадки. Многие хотят обучаться по курсам, доступным на родном языке.

- Не могли бы Вы поделиться дальнейшими проектами Coursera?

- Одной из идей нашей площадки является расширение платформы для пользователей. В начале нашей деятельности мы начали предоставлять общий доступ к обучению и применение технологий являлось очень важным пунктом тогда. Преимущество использования нашего проекта заключается в том, что вы можете пользоваться платформой всегда и везде, подключаться к занятиям в режиме онлайн. Мы также хотим использовать онлайн-обучение для трудоустройства.

Например, недавно мы запустили собственный курс «По подбору персонала». У каждого участника нашего курса есть свое портфолио, где они пишут о навыках, которые приобрели во время нашего обучения. При трудоустройстве они смогут предоставить это портфолио для работодателей и они смогут узнавать подробнее о способностях своих работников через нашу платформу. Площадка приемлема не только для обучения, но и для карьеры.