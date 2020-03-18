Cотрудники Канцелярии Елбасы перечислили однодневную зарплату на борьбу с коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Cотрудники Канцелярии Первого Президента перечислили однодневную зарплату на борьбу с коронавирусом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

«Ситуация с пандемией вируса объединила всех казахстанцев. Сотрудники Канцелярии Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы не остались в стороне и перечислили свои однодневные заработные платы в акимат г.Нур-Султан для борьбы с коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении.