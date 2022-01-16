Cотрудники акимата столицы перечислили однодневную зарплату в фонд «Қазақстан халқына»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Cотрудники акимата столицы перечислили однодневную зарплату в общественный социальный фонд «Қазақстан халқына», учрежденный по поручению Главы государства. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

11 января в ходе выступления в Мажилисе Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил создать общественный социальный фонд «Қазақстан халқына».

Сотрудники столичного акимата перечислили в Фонд однодневную заработную плату.

Фонд будет заниматься решением реальных проблем в сфере здравоохранения, образования, социальной поддержки, культуры и спорта.

Также фонд будет оказывать помощь пострадавшему населению при ЧС и при введении режима ЧП, поддержку семьям погибших полицейских и военнослужащих.

Финансирование фонда «Қазақстан халқына» будет осуществляться из частных источников, отчислений со стороны крупного бизнеса, средств международных благотворительных организаций, обязательных отчислений оператора лотерейной деятельности, центра учета ставок и других монополистов и других.

Ранее были опубликованы реквизиты для перечисления средств в фонд «Қазақстан халқына».