Cотрудники акимата столицы перечислили однодневную зарплату в фонд «Қазақстан халқына»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Cотрудники акимата столицы перечислили однодневную зарплату в общественный социальный фонд «Қазақстан халқына», учрежденный по поручению Главы государства. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.
11 января в ходе выступления в Мажилисе Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил создать общественный социальный фонд «Қазақстан халқына».
Сотрудники столичного акимата перечислили в Фонд однодневную заработную плату.
Фонд будет заниматься решением реальных проблем в сфере здравоохранения, образования, социальной поддержки, культуры и спорта.
Также фонд будет оказывать помощь пострадавшему населению при ЧС и при введении режима ЧП, поддержку семьям погибших полицейских и военнослужащих.
Финансирование фонда «Қазақстан халқына» будет осуществляться из частных источников, отчислений со стороны крупного бизнеса, средств международных благотворительных организаций, обязательных отчислений оператора лотерейной деятельности, центра учета ставок и других монополистов и других.
Ранее были опубликованы реквизиты для перечисления средств в фонд «Қазақстан халқына».
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