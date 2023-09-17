Cотрудник акимата осужден за взятку 50 тысяч тенге в Павлодаре

Суд № 2 города Павлодара рассмотрел в порядке ускоренного досудебного расследования уголовное дело в отношении главного специалиста отдела земельных отношений города Павлодара по факту получения взятки в виде денег, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу суда.

Главного специалиста отдела земельных отношений горакимата О. обвинили в получении взятки в сумме 50 тысяч тенге.

Суд установил, что инцидент имел место 9 августа этого года напротив продуктового магазина «85» по улице Кривенко в Павлодаре. Чиновник обещал горожанину С. заменить административный штраф, наложенный на его мать, на предупреждение, а также в случае повторения таких же нарушений оказывать покровительство.

За получение взятки (ст. 366 ч. 1 УК) в качестве основного наказания предусмотрен штраф либо лишение свободы.

Прокурор просил для сотрудника горакимата наказание в виде штрафа в размере 20-кратной суммы взятки, или одного миллиона тенге.

Почему и какое наказание назначил суд

«По закону лишение свободы назначается только в том случае, когда исправление не может быть достигнуто путем применения менее строгого наказания. С учетом смягчающих и отягчающих обстоятельств, принимая во внимание полное признание вины, суд согласился с надзорным органом. Кроме выплаты одного миллиона тенге чиновник пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе», - говорится в сообщении суда.

Приговор в законную силу не вступил.