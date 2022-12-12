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Cотрудница АЗС инсценировала грабеж в Житикаре

12 Декабря 2022, 15:20
Cотрудница АЗС инсценировала грабеж в Житикаре

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В городе Житикаре сотрудники полиции раскрыли инсценировку грабежа, с помощью которой сотрудница АЗС намеревалась присвоить себе крупную сумму денег, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О раскрытии преступления рассказал на своей странице в Facebook начальник ДП Костанайской области Ерлан Омарбеков.

«Сегодня утром на пульт 102 Житикаринского отдела полиции поступило сообщение о том, что на одной из АЗС неизвестный мужчина, угрожая применить насилие в отношении оператора, похитил из кассы более 600 тысячтенге, - сообщил Ерлан Омарбеков.

За несколько минут следственно-оперативная группа прибыла на место происшествия.

При проведении осмотра места происшествия и опроса оператора АЗС у сотрудников полиции возникли обоснованные сомнения в правдивости предоставленной информации.

В дальнейшем под тяжестью собранных улик девушка созналась, что преступление было инсценировано для того, чтобы присвоить себе деньги. Крупная сумма была возвращена.

В настоящее время полиция начала досудебное расследование по статье «Заведомо ложный донос». Проводятся необходимые следственные действия.


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