Cотовых операторов обязали создать тарифный план с абонентской платой за месяц

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК внесены изменения в правила оказания услуг сотовой связи. Теперь мобильный оператор в своей линейке обязан иметь тарифный план с абонентской платой за календарный месяц, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Благодаря нововведению, абоненты смогут выбрать наиболее подходящий для них срок действия одного из тарифных планов, который защитит его от случаев, когда продолжительность плана может стать меньше месяца.

Так, если абонент подключился к тарифному плану в последний день месяца, то датой следующего списания денег с лицевого счета абонента будет последний день следующего месяца. Более того, после окончания объема услуг в таком тарифном плане, оператор не может без согласия самого абонента взимать оплату за дополнительный объем услуг, поясняет пресс-служба МЦРИАП РК.

Кроме того, в обновленных правилах введено понятие «базовый тарифный план». Данный тариф не требует абонентской платы и дает возможность человеку совершать звонки и отправлять SMS, оплачивая лишь за то количество минут или SMS, которое он фактически использовал.

«Базовый тарифный план» будет подключаться при переносе номера из сети другого оператора сотовой связи (услуга MNP), когда абонент еще не определился с выбором своего нового тарифного плана, а также в случаях, когда используемый человеком тарифный план перестает существовать.

Напомним, что ранее оператор сотовой связи мог при отсутствии выбора тарифа абонентом подключить его к любому плану, по умолчанию.

Изменения в «базовый тарифный план» оператор связи может вносить не чаще одного раза в год, о чем он обязан уведомить абонента за 30 календарных дней до фактических изменений, говорится в сообщении.