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ЦОНы ЗКО и Мангистауской области с 26 июля переходят на пятидневку
25 Июля 2021 23:23
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АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Согласно постановлению главного санитарного врача Мангистауской области от 24 июля 2012 года об ужесточении карантинных мер все ЦОНы Мангистауской области с 26 июля 2021 года переходят на пятидневную рабочую неделю. Аналогичное постановление главного санитарного врача вышло 24 июля в Западно-Казахстанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Правительство для граждан.
График работы в ЗКО и Мангистауской области установлен с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье ЦОНы данных областях работать не будут. Прием клиентов только по предварительной брони. Сотрудники ЦОН также будут проверять статус клиентов по приложению Ashyq.
«Забронировать очередь в ЦОН можно через портал eGov, Единый контакт-центр 1414 и телеграм-бот @kenes1414bot. Просим всех клиентов соблюдать санитарно-профилактические нормы, надевать маски во время посещения ЦОНа и соблюдать социальную дистанцию», - говорится в сообщении.
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