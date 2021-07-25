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ЦОНы ЗКО и Мангистауской области с 26 июля переходят на пятидневку

25 Июля 2021 23:23
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ЦОНы ЗКО и Мангистауской области с 26 июля переходят на пятидневку

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Согласно постановлению главного санитарного врача Мангистауской области от 24 июля 2012 года об ужесточении карантинных мер все ЦОНы Мангистауской области с 26 июля 2021 года переходят на пятидневную рабочую неделю. Аналогичное постановление главного санитарного врача вышло 24 июля в Западно-Казахстанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Правительство для граждан.

График работы в ЗКО и Мангистауской области установлен с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье ЦОНы данных областях работать не будут. Прием клиентов только по предварительной брони. Сотрудники ЦОН также будут проверять статус клиентов по приложению Ashyq.

«Забронировать очередь в ЦОН можно через портал eGov, Единый контакт-центр 1414 и телеграм-бот @kenes1414bot. Просим всех клиентов соблюдать санитарно-профилактические нормы, надевать маски во время посещения ЦОНа и соблюдать социальную дистанцию», - говорится в сообщении.

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#Западно-Казахстанская область   #Здравоохранение   #Мангистауская область   #Общество   #Коронавирус в РК  
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