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ЦОНы заработали в Восточно-Казахстанской области

Редактор:  
Ринат Дусумов
11 Января 2022, 03:00
ЦОНы заработали в Восточно-Казахстанской области

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Все Центры обслуживания населения в Восточном Казахстане возобновили свою работу в штатном режиме. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областной Инфоцентр.

По словам директора Восточно-Казахстанского филиала государственной корпорации «Правительство для граждан» Азамата Есембулова, в штатном режиме, с 9 до 18 часов работают Центры обслуживания населения в городах и районах области. Однако не возобновили работу спецЦОНЫ в Усть-Каменогорске и Семее.

«К сожалению, из-за того, что сотрудники Комитета административной полиции МВД РК переориентированы на выполнение других задач, мы также пока не можем оказывать услуги по обслуживанию автовладельцев в спеЦОНах. Просим с пониманием отнестись к ситуации в случае возникновения каких-либо сбоев. Уверен, что, объединившись, мы преодолеем все трудности и вернем нашу страну на путь развития и процветания», – отметил Азамат Есембулов.

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