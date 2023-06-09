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ЦОНы временно не будут оказывать ряд услуг в Казахстане

Редактор:  
Зифа Хабирова
9 Июня 2023, 10:57
ЦОНы временно не будут оказывать ряд услуг в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 9 и 10 июня будет временно приостановлен прием заявок на получение некоторых услуг во всех ЦОНах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на госкорпорацию «Правительство для граждан».

В связи с проведением технических работ на стороне ИПЦ МВД РК, 9 и 10 июня 2023 года будет временно приостановлен прием заявок на получение следующих услуг во всех ЦОНах страны:

- Формирование и корректировка индивидуального идентификационного номера иностранцам и лицам без гражданства, временно пребывающим в Республике Казахстан;

- Выдача, продление и отзыв разрешения трудовому иммигранту;

- Выдача разрешения на временное проживание иностранцам и лицам без гражданства, временно пребывающим в Республике Казахстан;

- Оформление документов на выезд за пределы Республики Казахстан на постоянное место жительства.


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