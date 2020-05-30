ЦОНы возобновят свою работу с 1 июня в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ — В Семее по решению главного санитарного врача Восточно-Казахстанской области с 1 июня возобновят свою работу центры обслуживания населения, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу филиала НАО ГК «Правительство для граждан» по ВКО.

В ведомстве сообщили, что из-за сохраняющейся опасности распространения коронавируса ЦОНы города Семея будут оказывать только «бумажные» услуги, которые недоступны в электронном формате, и выдавать результаты услуг, оформленных онлайн на портале egov.kz.При этом посещение ЦОН будет возможно только при условии предварительного бронирования очереди через специальный сервис на портале egov.kz , телеграм-бот eGovKzBot2.0 или по номеру 1414.

«Меры по предварительному бронированию очереди приняты исключительно в целях обеспечения безопасности семейчан, также при посещении центров важно соблюдать масочный режим», - отметил директора филиала «Правительство для граждан» по ВКО Азамат Есембулов, добавив, что более 80 % госуслуг можно получить в онлайн формате на портале электронного правительства egov.kz, телеграм-бот eGovKzBot2.0 и через мобильное приложение eGovMobile.

Недавно переведенная в онлайн формат услуга по выдаче ЭЦП физическим и юридическим лицам также будет оказываться только онлайн. Для тех горожан, у которых нет доступа к компьютеру, в Семее и близлежащих сельских округах открыты 28 уголков самообслуживания egov.kz вне зданий ЦОНов. Они размещены в зданиях аппарата акима города, городских библиотеках и в зданиях сельских акиматов. Как только в Семее заработают другие организации, количество таких уголков увеличится.

При этом три категории граждан смогут получать электронные услуги в ЦОНах как раньше – это пенсионеры, многодетные семьи, лица с ограниченными возможностями. Для них будет работать льготное окно в каждом фронт-офисе. Им также необходимо заранее бронировать свое посещение ЦОНа.