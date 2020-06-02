ЦОНы возобновили работу во всех регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По решению местных властей сегодня возобновили свою работу ЦОНы Жамбылской области, вчера - городов Шымкента и Семея, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

Таким образом, на сегодняшний день центры обслуживания населения открыты во всех областях республики.

При этом в условиях пандемии коронавируса ЦОНы госкорпорации «Правительство для граждан» принимают услугополучателей по новым правилам.

В частности, для исключения скопления граждан и опасности заражения для посещения ЦОН необходима предварительная бронь очереди. Это можно сделать на портале egov.kz, посредством Telegram-бота eGovKzBot2.0 (@Kenes1414Bot) или позвонив на короткий номер 1414.

Вход в здания ЦОНов осуществляется строго в масках. Для соблюдения дистанции расчерчены разметки в 1,5-2 метра. В каждом ЦОНе имеются санитайзеры.

Кроме того теперь в ЦОНах можно получить только недоступные в онлайн «бумажные» услуги (106 услуг).

Электронные услуги казахстанцы продолжат получать самостоятельно при помощи консультантов 1414 и виртуальных ассистентов из дома либо в специально созданных уголках egov, которых уже насчитывается более 600 по стране. В ближайшее время запустятся еще 400 таких уголков. Они располагаются в зданиях районных акиматов, торгово-развлекательных центров, учебных заведений и т.д.

Три категории граждан могут получать электронные услуги в ЦОНах как раньше – это пенсионеры, члены многодетных семей, лица с ограниченными возможностями. Для них работает льготное окно в каждом фронт-офисе. Им также необходимо заранее бронировать свое посещение ЦОНа.

Стоит отметить, что новые правила обслуживания распространяются только на ЦОНы мегаполисов, областных центров и г. Семея. ЦОНы, расположенные в районных центрах, и фронт-офисы районного значения работают как прежде.