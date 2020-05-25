ЦОНы возобновили работу в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОМ – По решению главного санитарного врача Алматы возобновили свою работу центры обслуживания населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К работе вернулись 16 фронт-офисов, включая 5 СпецЦОНов, 2 Центра миграционных услуг и 2 Центра цифровых услуг. График работы ЦОНов с понедельника по субботу с 9:00 до 18:00 часов. Из-за сохраняющейся опасности распространения коронавируса ЦОНы Алматы будут оказывать только «бумажные» услуги, которые недоступны в электронном формате, и выдавать результаты услуг, оформленных онлайн на портале eegov.kz«, - сообщили в пресс-службе госкорпорации.

По словам директора филиала госкорпорации «Правительство для граждан» по Алматы Данияра Кирикбаева, это около 100 госуслуг, для получения которых, посещение ЦОНов – необходимость.

«В связи с переходом на новую концепцию оказания государственных услуг, ЦОНы работают с учетом соблюдения всех противоэпидемических мер: с обеспечением строгого соблюдения санитарного режима в помещении, социального дистанцирования и распределения потоков», - отметил он.

Данияр Кирикбаев также добавил, что посещение ЦОН возможно только при условии предварительного бронирования очереди через специальный сервис на портале egov.kz, телеграм-бот eGovKzBot2.0 или по номеру 1414. Без предварительной записи услуги оказываться не будут.

Госуслуги, переведенные в электронный формат и доступные на портале egov.kz, алматинцы смогут получать самостоятельно дома либо в уголках egov.kz, которые теперь будут располагаться не в зданиях ЦОН, как раньше, а в зданиях акиматов, учебных и медицинских организациях, ТРЦ, банках второго уровня, автосалонах и других организациях города Алматы. Это исключит скопление граждан в ЦОНах и опасность заражения.

Филиалом по Алматы уже созданы 40 уголков eGov для тех граждан, у которых нет доступа к компьютеру или оргтехнике.







