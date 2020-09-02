ЦОНы возобновили работу по субботам в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По решению главного санитарного врача города Нур-Султана внесено изменение в график работы столичных ЦОНов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Нур-Султану.

Теперь они будут работать в будние дни с 09:00 до 20:00 и в субботу - с 9:00 до 18:00 часов, а отдел документирования (получение паспорта, удостоверения): в будние дни - с 09:00 до 18:30 и в субботу - с 9:00 до 14:00 часов.

Ранее ЦОНы работали с понедельника по пятницу. В связи с этим не все работающие граждане могли найти удобное время для посещения ЦОНа. Увеличение количества времени обслуживания позволит стабилизировать ситуацию с оказанием госуслуг и полностью закрыть потребность жителей столицы в них.

Однако график работы автоЦОНа не изменился: прием документов будет осуществляться в будние дни и в субботу с 09:00 до 18:00 часов, а выдача готовых документов - с 09:00 до 20:00 часов.

В условиях карантина в ЦОНах продолжится оказание только бумажных услуг по предварительной брони. Забронировать очередь можно через специальный сервис на портале egov.kz, Telegram-бот EgovKzBot2.0, а также по номеру 1414.