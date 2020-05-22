ЦОНы Восточно-Казахстанской области возобновят работу с 23 мая

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В Восточном Казахстане по решению главного санитарного врача области, с 23 мая возобновят свою работу все центры обслуживания населения, за исключением фронт-офисов в городе Семее, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу филиала НАО ГК «Правительства для граждан» по ВКО.

В ведомстве отметили, что из-за сохраняющейся опасности распространения коронавируса ЦОНы Усть-Каменогорска будут оказывать только «бумажные» услуги, которые недоступны в электронном формате, и выдавать результаты услуг, оформленных онлайн на портале egov.kz. Посещение ЦОН будет возможно только при условии предварительного бронирования очереди через специальный сервис на портале egov.kz , телеграм-бот eGovKzBot2.0 или по номеру 1414.

По словам директора филиала «Правительство для граждан» по ВКО Азамата Есембулова, опасность заражения коронавирусной инфекцией не миновала.

«Меры по предварительному бронированию очереди приняты исключительно в целях обеспечения безопасности восточноказахстанцев. Также при посещении центров важно соблюдать масочный режим», - отметил А. Есембулов.

Он также добавил, что более 80 % госуслуг можно получить в онлайн-формате на портале электронного правительства egov.kz, телеграм-бот eGovKzBot2.0 и через мобильное приложение eGovMobile. Недавно переведенная в онлайн-формат услуга по выдаче ЭЦП физическим и юридическим лицам также будет оказываться только онлайн.Для тех граждан, у которых нет доступа к компьютеру, в Усть-Каменогорске открыты 10 уголков самообслуживания egov.kz вне зданий ЦОН. Они размещены в зданиях городских библиотек. Как только в Усть-Каменогорске заработают другие организации, количество таких уголков будет увеличиваться.

При этом три категории граждан смогут получать электронные услуги в ЦОНах – это пенсионеры, многодетные семьи, лица с ограниченными возможностями. Для них будет работать льготное окно в каждом фронт-офисе. Им также необходимо заранее бронировать свое посещение ЦОНа.

Напомним, что лица с ограниченными возможностями могут вызвать сотрудника ЦОН на дом, позвонив в контакт-центр 1414.Стоит отметить, что изменения коснутся только работы центров обслуживания населения города Усть-Каменогорска. ЦОНы, расположенные в районных центрах и в сельской местности, будут работать без изменений.