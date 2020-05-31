ЦОНы, вокзалы, парки и фитнес-клубы откроют в Жамбылской области с 1 июня

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Следующий этап снятия ограничительных мер планируется в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В областном центре с 1 июня планируется послабление карантинных мер и открытие некоторых объектов.

«В Жамбылской области с 1 июня планируется возобновить деятельность некоторых видов коммерческих и социальных объектов, - рассказал первый заместитель акима Жамбылской области Бекболат Орынбеков. - Однако обязательным условием является строгое соответствие санитарно- эпидемиологическим требованиям, утвержденным главным государственным санитарным врачом Республики Казахстан. Такое решение принято областным оперативным штабом».

Так, планируется разрешить деятельность центров обслуживания населения, авто- и железнодорожных вокзалов, парков и скверов, фитнесс-клубов и СПА-салонов (вне банных комплексов). Детские дошкольные учреждения и организации дополнительного образования смогут работать с группами не более 15 человек, а объекты культуры и спорта - без зрителей.

«Владельцам и руководителям данных объектов необходимо ознакомиться с постановлением главного государственного санитарного врача РК от 22 мая 2020 года и приложениями, в которых определены алгоритмы работы, - отметил спикер. - После того как объекты будут приведены в соответствие со всеми санитарно-эпидемиологическими требованиями, необходимо обратиться в местных исполнительный орган по указанным телефонам либо направить заявку на электронную почту. В течение трех дней с момента поступления заявки объект должен быть проверен мониторинговой группой на соблюдение санитарных норм. В случае соответствия оформляется акт, которым разрешается возобновление работы».

Кроме того, в регионе прорабатывается вопрос возобновления общественного транспорта и рынков. Это будет обсуждено на очередном заседании оперативного штаба, которое пройдет 1 июня

В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача РК, в Жамбылской области объекты возобновляют работу поэтапно.

Так, на первом этапе заработали 1 490 объектов торговли, пищевой промышленности, медорганизации, коммунальные и промышленные объекты, объекты общественного питания. На втором этапе приступили к деятельности 1 273 объекта. В числе требований к сотрудникам - постоянное применение средств защиты, санитайзеров, антисептиков.

Напомним, режим карантина был введен в Таразе 7 апреля. В Жамбылской области - с 9 апреля с запрещением въезда и выезда всех автотранспортных средств и граждан на территорию Жамбылской области и всех населенных пунктов региона.