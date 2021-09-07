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    15:30, 07 Сентябрь 2021 | GMT +6

    ЦОНы ВКО переходят на пятидневную рабочую неделю

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - По всей Восточно-Казахстанской области Центры обслуживания населения переходят на пятидневный график работы, передает МИА «Казинформ» со ссыкой на инфоцентр ВКО.

    По информации пресс-службы филиала «Правительства для граждан» по ВКО, согласно Постановлению главного государственного санитарного врача Казахстана ЦОНы региона не будут работать в выходные дни. При этом жители Восточного Казахстана с безопасным или нейтральным статусами смогут получать государственные услуги без обязательного предварительного бронирования очереди.

    Решение о введении единого графика работы Центров обслуживания населения по региону было принято с учетом того, что ЦОНы являются единым провайдером по оказанию услуг, в частности по приему документов и выдаче готового результата, прямой зависимости от графика работы государственных органов. Таким образом, Центры обслуживания населения будут работать в будние дни с 09.00 до 18.00, а суббота и воскресенье будут выходными днями.

    Для удобства населения в Усть-Каменогорске и Семее будет действовать по одному дежурному отделу с графиком работы с 09.00 до 20.00 в будние дни. В областном центре в таком формате начнет работу Центр обслуживания населения по адресу: улица Белинского, 37а, в Семее по адресу: улица Б. Момышулы, 22.


    Теги:
    ЦОН Восточно-Казахстанская область
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