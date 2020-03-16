ЦОНы в Казахстане работают в штатном режиме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Центры обслуживания населения в Казахстане при введении чрезвычайного положения пока работают в штатном режиме. Об этом сообщили в Госкорпарации «Правительство для граждан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Центры обслуживания населения в стране работают в штатном режиме. Приняты защитные меры в отношении сотрудников - использование медицинских масок, антисептик, частое мытье рук. Пока работа длится с 9:00 до 20:00», - сообщил директор департамента по связям с общественностью государственной корпорации «Правительство для граждан» Мурат Жуманбай.

Отметим, в мессенджерах и социальных сетях распространяется информация о том, что якобы центры обслуживания населения, а также спецЦОНы с 17 марта приостанавливают свою деятельность.