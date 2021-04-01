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    12:17, 01 Апрель 2021 | GMT +6

    ЦОНы шести городов Карагандинской области принимают посетителей по предварительной записи

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области центры обслуживания населения с 1 апреля принимают посетителей только по предварительному бронированию очереди. Это связано с эпидситуацией в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В соответствии с постановлением главного санитарного врача Карагандинской области с 1 апреля ЦОНы Караганды, Темиртау, Шахтинска, Жезказгана, Сатпаева и Балхаша принимают услугополучателей только по предварительному бронированию очереди.

    Забронировать очередь в ЦОН можно через call-центр 1414, на портале Электронного правительства egov.kz, через приложение еGovmobile либо телеграм-бот EgovKzbot2.0 (@kenes1414bot).


    Теги:
    Коронавирус в РК Карагандинская область
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