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    22:06, 23 Январь 2021 | GMT +6

    ЦОНы, сауны, СПА-салоны и бассейны не будут работать в выходные в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – ЦОНы, бани, сауны, СПА-салоны, бассейны и ряд спортивных объектов не будут работать в выходные в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля по Атырауской области, постановлением главного санитарного врача региона запрещено работать в выходные дни фитнесс-центрам, спортивно-оздоровительным объектам, спортивным и тренажерным залам, баням, саунам, СПА-центрам и бассейнам. Им разрешено работать только в будние дни: с 07:00 до 22:00 часов, по предварительной записи, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Работа ЦОНов, в том числе спецЦОНов, в субботние и воскресные дни также приостанавливается.

    Напомним, новое постановление об усилении карантинных мер было принято также в Павлодарской области, а в Акмолинской области главный санврач области подписал постановление о новом графике работы ЦОНов и спецЦОНов.

    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Атырау Регионы Казахстана Минздрав РК
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