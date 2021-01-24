ЦОНы, сауны, СПА-салоны и бассейны не будут работать в выходные в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – ЦОНы, бани, сауны, СПА-салоны, бассейны и ряд спортивных объектов не будут работать в выходные в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля по Атырауской области, постановлением главного санитарного врача региона запрещено работать в выходные дни фитнесс-центрам, спортивно-оздоровительным объектам, спортивным и тренажерным залам, баням, саунам, СПА-центрам и бассейнам. Им разрешено работать только в будние дни: с 07:00 до 22:00 часов, по предварительной записи, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Работа ЦОНов, в том числе спецЦОНов, в субботние и воскресные дни также приостанавливается.

Напомним, новое постановление об усилении карантинных мер было принято также в Павлодарской области, а в Акмолинской области главный санврач области подписал постановление о новом графике работы ЦОНов и спецЦОНов.