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    14:35, 27 Сентябрь 2022 | GMT +6

    ЦОНы работают в штатном режиме – госкорпорация «Правительство для граждан»

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Управляющий директор по связям с общественностью госкорпорации «Правительство для граждан» Нариман Дюсекеев отметил, что на сегодняшний день ЦОНы в Казахстане работают в штатном режиме, скопления людей и очередей не наблюдается, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НАО «Государственная корпорация» «Правительство для граждан».

    «В отдельно усиленных восьми ЦОНах, принимающих иностранцев, есть очереди, связанные с текущей ситуацией и наплывом иностранцев в страну», - говорится в сообщении пресс-службы НАО.


    Теги:
    Общество ЦОН Другие государственные органы Правительство для граждан
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