ЦОНы работают в штатном режиме – госкорпорация «Правительство для граждан»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Управляющий директор по связям с общественностью госкорпорации «Правительство для граждан» Нариман Дюсекеев отметил, что на сегодняшний день ЦОНы в Казахстане работают в штатном режиме, скопления людей и очередей не наблюдается, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НАО «Государственная корпорация» «Правительство для граждан».

«В отдельно усиленных восьми ЦОНах, принимающих иностранцев, есть очереди, связанные с текущей ситуацией и наплывом иностранцев в страну», - говорится в сообщении пресс-службы НАО.