ЦОНы полностью функционируют в 10 регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодня полностью функционируют ЦОНы в 10 регионах: городе Нур-Султан, Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Туркестанской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях, передает МИА «Казинформ».

Как сообщает EgovKzBot, 23 мая по решению главного санитарного врача Восточно-Казахстанской области заработают все ЦОНы ВКО, за исключением ЦОНов г.Семей.

25 мая возобновят работу ЦОНы Алматы.

В городе Шымкенте и Атырауской области по решению акиматов работают только ЦОНы для обслуживания бизнеса.

В Жамбылской области ЦОНы не работают.

Что нужно знать перед посещением ЦОН:

В ЦОНах можно получить только «бумажные» услуги, которые недоступны в электронном формате, а также готовые результаты услуг, оформленных онлайн на портале egov.kz.

Посещение ЦОН возможно только при условии предварительного бронирования на портале egov.kz, в телеграм-боте eGovKzBot2.0 или позвонив по номеру 1414.

Подробнее о том, как работают ЦОНы в новых реалиях рассказали в госкорпорации «Правительство для граждан».