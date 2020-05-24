ЦОНы полностью функционируют в 10 регионах Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодня полностью функционируют ЦОНы в 10 регионах: городе Нур-Султан, Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Туркестанской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях, передает МИА «Казинформ».
Как сообщает EgovKzBot, 23 мая по решению главного санитарного врача Восточно-Казахстанской области заработают все ЦОНы ВКО, за исключением ЦОНов г.Семей.
25 мая возобновят работу ЦОНы Алматы.
В городе Шымкенте и Атырауской области по решению акиматов работают только ЦОНы для обслуживания бизнеса.
В Жамбылской области ЦОНы не работают.
Что нужно знать перед посещением ЦОН:
В ЦОНах можно получить только «бумажные» услуги, которые недоступны в электронном формате, а также готовые результаты услуг, оформленных онлайн на портале egov.kz.
Посещение ЦОН возможно только при условии предварительного бронирования на портале egov.kz, в телеграм-боте eGovKzBot2.0 или позвонив по номеру 1414.
Подробнее о том, как работают ЦОНы в новых реалиях рассказали в госкорпорации «Правительство для граждан».
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