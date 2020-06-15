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ЦОНы перешли на ограниченный режим работы в СКО

15 Июня 2020 18:37
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ЦОНы перешли на ограниченный режим работы в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области ограничили режим работы центров обслуживания населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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С 15 июня в регионе вернули ограничительные меры из-за нестабильной ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Ограничения коснулись и центров обслуживания населения. По информации пресс-службы филиала Госкорпорации «Правительство для граждан», с 15 июня ЦОНы будут работать с 10 часов утра до 20 часов вечера. Документы будут принимать только при условии предварительного бронирования очереди по номеру 1414, через специальный сервис на портале egov.kz или телеграм-бот EgovKzBot2.0 с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и социального дистанцирования.

«Физические лица продолжат получать госуслуги в онлайн режиме при помощи портала egov.kz, мобильного приложения ЕgovМоbile, телеграм-бота EgovKzBot2.0 и социальных сетей Facebook и Vk», - проинформировали в пресс-службе.

За последние сутки в области зарегистрировали 15 инфицированных с проявлениями симптомов и 5 бессимптомных носителей COVID-19. Прирост составил 3,6%. За минувшую неделю – более 60%.


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#Северо-Казахстанская область   #Коронавирус  
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Автор:

Олеся Жуковень

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