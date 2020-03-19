ЦОНы Нур-Султана и Алматы переведены на новый режим работы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с началом действия карантина в городах Нур-Султан и Алматы принято решение об изменении режима работы центров обслуживания населения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Количество оказываемых ЦОНами услуг будет ограничено. Граждане смогут получить только услуги, которые недоступны онлайн. При этом все ЦОНы по стране будут работать до 17:00.

Среди услуг, которые продолжат оказывать центры обслуживания населения – выдача паспортов и удостоверений личности, назначение пенсий и различных видов пособий и т.д. Полный список оказываемых ЦОНами услуг прилагается.

На сегодня 80% государственных услуг автоматизированы и доступны на портале электронного правительства eGov.kz, мобильном приложении eGov Mobile, а также через Telegram-бот. В случае возникновения сложностей и вопросов, связанных с получением государственных услуг, граждане могут обратиться в единый контакт-центр 1414 с мобильного и стационарного телефонов. Звонок бесплатный. Как сообщалось ранее, министерством совместно с АО «НИТ», АО «Казахтелеком» и НАО «Правительство для граждан» проведена работа по усилению контакт-центра.

Вместе с тем Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности настоятельно рекомендует гражданам не посещать ЦОНы без острой необходимости, так как центры обслуживания населения являются местами массового скопления людей.





Услуги, по которым осуществляется прием и выдача результата через ЦОН

1. Выдача паспортов, удостоверений личности гражданам Республики Казахстан

2. Назначение пенсионных выплат по возрасту

3. Назначение государственных специальных пособий

4. Назначение государственной базовой пенсионной выплаты

5. Назначение социальной выплаты на случаи потери дохода в связи с беременностью и родами

6. Регистрация смерти, в том числе внесение изменений, дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния

7. Назначение единовременной выплаты на погребение

8. Назначение социальной выплаты на случаи потери дохода в связи с усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей) и потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года

9. Назначение специального государственного пособия

10. Назначение государственного пособия многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившим ранее звание «Мать-героиня», награжденным орденами «Материнская слава» I и II степени

11. Назначение государственного социального пособия по случаю потери кормильца

12. Назначение социальной выплаты на случаи потери кормильца

13. Оформление документов на инвалидов для предоставления им протезно-ортопедической помощи

14. Обеспечение инвалидов сурдо-тифлотехническими и обязательными гигиеническими средствами

15. Оформление документов на инвалидов для предоставления им услуги индивидуального помощника для инвалидов первой группы, имеющих затруднение в передвижении, и специалиста жестового языка для инвалидов по слуху

16. Предоставление инвалидам кресла-колясок

17. Обеспечение инвалидов санаторно-курортным лечением

18. Оформление документов на оказание специальных социальных услуг в медико-социальных учреждениях (организациях)

19. Оформление документов на оказание специальных социальных услуг в условиях ухода на дому

20. Назначение социальной выплаты на случаи утраты трудоспособности

21. Выдача жилищных сертификатов

22. Присвоение или продление статуса оралмана

23. Предоставление мер социальной поддержки специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты

24. Выдача и отзыв регистрационного свидетельства Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан

25. Государственная регистрация прав (обременений) на недвижимое имущество

26. Государственная регистрация объекта кондоминиума

27. Государственная регистрация юридических лиц, учетная регистрация их филиалов и представительств

28. Государственная регистрация прекращения деятельности юридического лица, снятие с учетной регистрации филиала и представительства

29. Согласование проектируемого земельного участка графическим данным автоматизированной информационной системы государственного земельного кадастра

30. Выдача удостоверений лицам без гражданства и видов на жительство иностранцам, постоянно проживающим в Республике Казахстан

31. Выдача водительских удостоверений

32. Государственная регистрация, учет и снятие с учета отдельных видов транспортных средств по идентификационному номеру транспортного средства, а также выдача свидетельств о регистрации транспортных средств и государственных регистрационных номерных знаков

33. Выдача разрешения иностранцам и лицам без гражданства на постоянное жительство в Республике Казахстан

34. Согласование деятельности иностранных религиозных объединений на территории Республики Казахстан, назначения иностранными религиозными центрами руководителей религиозных объединений в Республике Казахстан

35. Выдача разрешения на свидания с ребенком родителям, лишенным родительских прав, не оказывающие на ребенка негативного влияния

36. Регистрация граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне, выплата единовременной государственной денежной компенсации, выдача удостоверений

37. Назначение социальной помощи в виде ежемесячных выплат гражданам Республики Казахстан после завершения периода капитализации платежей по возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью работников юридическими лицами, ликвидированными вследствие банкротства

38. Выдача удостоверения реабилитированному лицу

39. Предоставление академических отпусков обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования

40. Аккредитация субъектов научной и (или) научно-технической деятельности

41. Выдача экспертного заключения авторам и авторскому коллективу на учебные издания дошкольного, начального, основного среднего, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования

42. Прием документов для участия в конкурсе на замещение руководителей государственных учреждений среднего образования

43. Прием документов для участия в конкурсе на замещение руководителей государственных учреждений среднего образования республиканского значения

44. Выдача справки лицам, не завершившим техническое-профессиональное, послесреднее образование

45. Прием документов для прохождения аттестации на присвоение (подтверждение) квалификационных категорий педагогическим работникам и приравненным к ним лицам организаций образования, реализующих программы дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования

46. Прием документов для прохождения аттестации на присвоение (подтверждение) квалификационных категорий педагогическим работникам и приравненным к ним лицам республиканских подведомственных организаций образования, реализующих программы дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования

47. Субсидирование убытков перевозчика, связанных с осуществлением автомобильных пассажирских перевозок по социально значимым сообщениям в межрайонном (междугородном внутриобластном), внутрирайонном, городском (сельском) и пригородном сообщениях

48. Выдача сертификата поставщика аэронавигационного обслуживания

49. Согласование водоохранных мероприятий, направленных на предотвращение водных объектов от истощения

50. Выдача заключения на строительство, реконструкцию (расширение, модернизацию, техническое перевооружение, перепрофилирование), эксплуатацию, консервацию, ликвидацию (постутилизацию) объектов, влияющих на состояние водных объектов

51. Возмещение затрат на разработку и/или экспертизу комплексного плана индустриально-инновационного проекта

52. Заключение уполномоченного органа государств - членов Евразийского экономического союза на транзит опасных отходов через таможенную территорию Евразийского экономического союза

53. Возврат подоходного налога, удержанного у источника выплаты

54. Принятие предварительных решений о происхождении товаров

55. Изменение сроков уплаты ввозных таможенных пошлин

56 Принятие заявлений, регистрация и выдача печатей нотариусов

57. Выдача жилища чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр

58. Аккредитация юридических лиц, претендующих на проведение комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов

59 . Апостилирование архивных справок и копий архивных документов, исходящих из Центрального архива Министерства обороны Республики Казахстан

60. Апостилирование официальных документов, исходящих из органов прокуратуры, органов следствия и дознания

61. Апостилирование архивных справок и копий архивных документов, исходящих из специального государственного архива Министерства внутренних дел Республики Казахстан и его территориальных подразделений

62. Выдача удостоверения на право управления самоходным маломерным судном

63. Выдача и продление разрешений трудовым иммигрантам

64. Формирование индивидуального идентификационного номера иностранцам, временно пребывающим в Республике Казахстан

65. Назначение пособий на рождение ребенка и по уходу за ребенком

66. Регистрация залога движимого имущества, не подлежащего обязательной государственной регистрации

67. Государственная регистрация (снятие с регистрации) залога, регистрация изменений, дополнений (в том числе переход права собственности другому лицу, уступка права требования, последующий залог (перезалог)) и прекращение действия зарегистрированного залога, а также выдача свидетельства или дубликата о государственной регистрации залога тракторов и изготовленных на их базе самоходных шасси и механизмов, прицепов к ним, включая прицепы со смонтированным специальным оборудованием, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов, специальных машин повышенной проходимости

68. Выдача дубликата правоустанавливающего документа на недвижимое имущество

69. Назначение государственного социального пособия по инвалидности

70. Назначение социальной выплаты на случаи потери работы

71. Государственная перерегистрация юридических лиц, учетная перерегистрация их филиалов и представительств

72. Государственная регистрация внесенных изменений и дополнений в учредительные документы юридического лица, не относящегося к субъекту частного предпринимательства, а также акционерного общества, положения об их филиалах (представительствах)

73. Выдача дубликата устава (положения) юридического лица, не относящегося к субъекту частного предпринимательства, а также акционерного общества, их филиалов и представительств

74. Выдача справки по определению адреса объектов недвижимости на территории Республики Казахстан

75. Апостилирование официальных документов, исходящих из органов юстиции и иных государственных органов, а также нотариусов Республики Казахстан

76. Апостилирование официальных документов, исходящих из судебных органов

77. Прием и согласование приглашений принимающих лиц по выдаче виз Республики Казахстан

78. Выдача справок гражданам, выезжающим за пределы Республики Казахстан на постоянное местожительство

79. Оформление документов на выезд за пределы Республики Казахстан на постоянное место жительства

80. Выдача проездного документа

81. Прием документов и зачисление в организации дополнительного образования для детей по предоставлению им дополнительного образования

82 Предоставление бесплатного подвоза к общеобразовательным организациям и обратно домой детям, проживающим в отдаленных сельских пунктах

83. Прием документов и выдача направлений на предоставление отдыха в загородных и пришкольных лагерях отдельным категориям обучающихся и воспитанников государственных учреждений образования

84. Предоставление бесплатного питания отдельным категориям граждан, а также лицам, находящимся под опекой (попечительством) и патронатом, обучающимся и воспитанникам организаций технического и профессионального, послесреднего и высшего образования

85. Выдача дубликата государственного регистрационного номерного знака для транспортных средств

86. Оказание содействия лицам, ищущим работу, и безработным

87. Выдача или продление справки иностранцу или лицу без гражданства о соответствии квалификации для самостоятельного трудоустройства

88. Выплата разницы между суммой фактически внесенных обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции и суммой пенсионных накоплений

89. Выдача договора залога недвижимого имущества, предоставленного в качестве обеспечения исполнения обязательств стипендиатов международной стипендии «Болашак»

90. Выдача уведомления о прекращении залога с недвижимого имущества при исполнении обязательств стипендиатом международной стипендии «Болашак»

91. Признание и нострификация документов об образовании

92. Прием работ на соискание премий в области науки, государственных научных стипендий

93. Предоставление государственных грантов для реализации новых бизнес-идей в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025»

94. Предоставление поддержки по развитию производственной (индустриальной) инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025»

95. Обучение основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес»

96. Субсидирование развития систем управления производством сельскохозяйственной продукции

97. Утверждение конструкций транспортных упаковочных комплектов, а также распространение действия сертификатов-разрешений на них, утвержденных уполномоченными органами других стран, на территории Республики Казахстан

98. Принятие решения о классификации товара в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде, ввоз которого предполагается различными товарными партиями в течение определенного периода времени

99. Возбуждение исполнительного производства на основании исполнительного документа по заявлению взыскателя

100. Апостилирование официальных документов, исходящих из организаций образования

101. Апостилирование официальных документов, исходящих из структурных подразделений Министерства финансов Республики Казахстан и (или) их территориальных подразделений