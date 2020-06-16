ЦОНы Кокшетау изменили график работы

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Центры по обслуживанию населения города Кокшетау временно изменили свой график работы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на госкорпорацию «Правительство для граждан».

Согласно постановлению главного санитарного врача Акмолинской области «Об усилении карантинных мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией на территории Акмолинской области (COVID 19) № 73 от 14.06.2020г., городские ЦОНы будут принимать граждан с 10:00 до 16:00 ч.

«В связи с этим для получения услуг в отделах обслуживания населения города Кокшетау необходимо бронировать очередь до 15:30 часов. Позже бронь будет считаться недействительной. Точно в таком же режиме функционируют ЦОНы в Аршалынском, Астраханском и Целиноградском районах. Остальные отделы, находящиеся в районах, ведут прием граждан с 9:00 до 17.00 часов», - добавили в госкорпорации.