ЦОНы Казахстана возобновили свою работу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 10 января 2022 года во всех регионах Казахстана, за исключением г. Алматы и Алматинской области, возобновили свою работу ЦОНы. Поэтапно гражданам будут доступны все услуги, жители Жамбылской области временно не смогут воспользоваться услугами по оформлению удостоверений личности и паспортов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Стоит отметить, что в зависимости от качества связи возможны перебои.

Также во всех регионах РК не работают автоцоны в связи с тем, что сотрудники Комитета административной полиции МВД РК переориентированы на выполнения других задач. О возобновлении работы автоцонов и ЦОНов в г. Алматы, Алматинской области пресс-служба НАО «Правительство для граждан» сообщит дополнительно.

В регионах, где ЦОНы возобновили свою деятельность, график работы с 9:00 до 18:00.

Ранее в связи с чрезвычайным положением в Казахстане работа ЦОНов была приостановлена.

В стране введено чрезвычайное положение и красный уровень террористической опасности. Просим клиентов быть осторожными.