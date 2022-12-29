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ЦОНы и СпецЦОНы не будут работать 1, 2, 3 и 7 января

29 Декабря 2022, 12:37
ЦОНы и СпецЦОНы не будут работать 1, 2, 3 и 7 января

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В связи с празднованием Нового года ЦОНы и СпецЦОНы страны не будут работать 1, 2 и 3 января. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Правительство для граждан».

31 декабря, в субботу, дежурные ЦОНы и СпецЦОНы в областных центрах и городах республиканского значения будут принимать посетителей с 9:00 до 13:00 часов.

После новогодних праздников ЦОНы и СпецЦОНы приступят к работе 4 января. А 7 января, в субботу, дежурные ЦОНы не будут работать в связи с праздничным днем.


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