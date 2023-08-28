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ЦОНы и спецЦОНы Казахстана не будут работать 30 августа

Редактор:  
Гульмира Байзакова
28 Августа 2023, 22:18
ЦОНы и спецЦОНы Казахстана не будут работать 30 августа

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В связи с празднованием Дня Конституции в стране Центры обслуживания населения, включая специализированные, не будут принимать граждан 30 августа. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НАО «Государственная корпорация» «Правительство для граждан».

ЦОНы и спецЦОНы возобновят работу 31 августа. Они будут принимать граждан по обычному графику.

В обычном режиме ЦОНы работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Дежурные Центры обслуживания населения работают в будни с 9:00 до 20:00 и в субботу с 9:00 до 13:00.


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