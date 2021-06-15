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    18:22, 14 Июнь 2021 | GMT +6

    ЦОНы будут работать через приложение Ashyq в ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Восточно-Казахстанской области Центры обслуживания населения будут работать через приложение Ashyq, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно постановления Главного санитарного врача, с 14 июня Центры обслуживания населения принимают граждан по средствам приложения Ashyq.

    «Через приложение Ashyq по городу и во всех районах можно посетить ЦОНы. Каждому фронт-офису для сканирования был предоставлен QR-код. QR-код вывешивается у входа в помещение. Бронирование очереди остается как и прежде. Благодаря этому вы сможете обслужиться в назначенное время», - отметили в пресс-службе областного филиала «Правительства для граждан».

    Если у посетителей не будет данного приложения, то в ближайшее время можно будет воспользоваться приложениями eGov mobile, Kaspi.kz и Halyk Homebank с внедренным функционалом Ashyq. В случае их отсутствия граждан будут принимать по ИИН.


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Общество
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