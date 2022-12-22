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ЦОН для юридических лиц открыли в Астане

22 Декабря 2022, 21:18
ЦОН для юридических лиц открыли в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане открылся новый ЦОН для юридических лиц. Он расположен по адресу: улица Туран, 37/9. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Правительство для граждан».

По информации госкорпорации, ранее юридические лица обращались в обычные ЦОНы для оказания услуг и ожидали в очереди с физическими лицами. В целях оптимизации работы Центров обслуживания населения и повышению удовлетворенности граждан Госкорпорация приняла решение об открытии отдельного ЦОНа для обслуживания по юридическим услугам. Центр оснащен новейшим оборудованием, созданы комфортные условия для посетителей. Клиенты могут воспользоваться услугами персонального менеджера, который поможет в формировании пакета документов с предоставлением необходимой информации и документов для дальнейшей деятельности юридического лица.

Проект реализован в пилотном режиме и запущен в Астане. В следующем году планируется открытие ЦОНов для юридических лиц по всему Казахстану.


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